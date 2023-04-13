В Петербурге возбудили дело после стрельбы в школе из пневматического пистолета

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении старшеклассника в связи с инцидентом со стрельбой из пневматического пистолета в школе.

Об этом говорится в Telegram регионального отделения СК.

«Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика 9-го класса одной из школ города по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 13 апреля злоумышленник сначала на остановке возле школы выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух школьников и ранил их, а после уже в здании учебного заведения произвёл ещё несколько выстрелов в сторону учащихся, в результате чего ранил ещё троих школьников.

Всех пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Ранее СМИ писали, что в Калининском районе Санкт-Петербурга ученик школы несколько раз выстрелил из пневматического пистолета на улице возле образовательного учреждения и внутри здания.

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