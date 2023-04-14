Суд в Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пистолета в школе

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пневматического пистолета в школе.
Суд в Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пистолета в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Согласно решению, школьник заключён под стражу, он обвиняется в хулиганстве.

По версии следствия, 13 апреля злоумышленник сначала на остановке возле школы выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух школьников и ранил их, а после уже в здании учебного заведения произвёл ещё несколько выстрелов в сторону учащихся, в результате чего ранил ещё троих школьников.

Всех пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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