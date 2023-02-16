В Кировской области направят 300 млн рублей на системы безопасности в детсадах и школах
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
Средства направят на оснащение более 350 образовательных организаций, среди которых также техникумы и колледжи. Предусмотрены работы по установке наружного освещения, систем оповещения и управления эвакуацией, охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения.
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