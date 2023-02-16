В Кировской области направят 300 млн рублей на системы безопасности в детсадах и школах

В Кировской области выделят 300 млн рублей на системы безопасности в детских садах и школах.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Средства направят на оснащение более 350 образовательных организаций, среди которых также техникумы и колледжи. Предусмотрены работы по установке наружного освещения, систем оповещения и управления эвакуацией, охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.