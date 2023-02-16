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В Кировской области направят 300 млн рублей на системы безопасности в детсадах и школах

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В Кировской области выделят 300 млн рублей на системы безопасности в детских садах и школах.
В Кировской области направят 300 млн рублей на системы безопасности в детсадах и школах
  • Gettyimages.ru
  • © MmeEmil

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Средства направят на оснащение более 350 образовательных организаций, среди которых также техникумы и колледжи. Предусмотрены работы по установке наружного освещения, систем оповещения и управления эвакуацией, охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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