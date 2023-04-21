Диетолог Кононенко: чай и кофе мешают правильному усвоению железа
- Gettyimages.ru
Частые причины развития железодефицита — преобладание углеводистой пищи в рационе, вегетарианские диеты, а также низкое качество современных мясных продуктов, сообщила она в беседе с «Москвой 24».
«Железу мешают усваиваться чай, кофе, а также продукты с фитиновой кислотой: овсянка, бурый рис, чечевица, горох, белая фасоль. При наличии железодефицита важно ограничить их употребление», — добавила Кононенко.
Диетолог также обратила внимание на то, что для полноценного усвоения железа необходимо присутствие микронутриентов, таких как медь, цинк, кобальт и витамин С.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.