Диетолог Кононенко: чай и кофе мешают правильному усвоению железа

Врач — диетолог-нутрициолог кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, что употребление некоторых продуктов и напитков препятствует правильному усвоению железа.

Частые причины развития железодефицита — преобладание углеводистой пищи в рационе, вегетарианские диеты, а также низкое качество современных мясных продуктов, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«Железу мешают усваиваться чай, кофе, а также продукты с фитиновой кислотой: овсянка, бурый рис, чечевица, горох, белая фасоль. При наличии железодефицита важно ограничить их употребление», — добавила Кононенко.

Диетолог также обратила внимание на то, что для полноценного усвоения железа необходимо присутствие микронутриентов, таких как медь, цинк, кобальт и витамин С.

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