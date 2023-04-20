Врач Вознесенский посоветовал вакцинироваться от кори повторно на фоне подъёма заболеваемости

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Врач-инфекционист, к. м. н. Сергей Вознесенский посоветовал людям в любом возрасте вакцинироваться против кори в том случае, если вакцинации ранее не было или антител против вируса нет в крови.

«До недавнего времени считалось, что вакцинация должна проходить в возрасте 12 месяцев, повторная — в возрасте шести лет. И всё», — прокомментировал специалист для телеканала «Звезда».

Однако при подъёме заболеваемости рекомендации изменились.

По словам Вознесенского, целесообразно сдать тест на антитела и, если они меньше защитного титра, пройти ревакцинацию.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.

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