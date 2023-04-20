Невролог Беленко рассказала о негативном влиянии стресса на работу внутренних органов

Врач — невролог-вегетолог, к. м. н., соучредитель Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко рассказала, что стресс может оказывать глубокое воздействие на организм, нарушая работу внутренних органов и вызывая ряд негативных реакций.

Вегетативная нервная система играет важную роль в регуляции работы внутренних органов человека, однако в условиях стресса она может перегружаться, сообщила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

«То есть при любом виде нагрузки (интеллектуальной, физической, эмоциональной) будут возникать изменения в работе вегетативных нервных центров. И чем сильнее нагрузка, тем больше обязанностей у нервных центров, тем выше напряжение в их работе», — пояснила невролог.

По словам Беленко, стрессовые состояния могут сопровождаться вегетативной симптоматикой — учащённым сердцебиением, повышением артериального давления, чувством нехватки воздуха, потливостью, слабостью.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.