Исследование: 15% россиян возьмут подработку на майские праздники

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, что 15% опрошенных собираются подрабатывать в майские выходные, в основном — таксистами и курьерами. Результаты имеются в распоряжении RT.

Остальные 85% опрошенных заявили, что брать подработку не планируют.

В топ самых популярных профессий для подработки вошли: таксист — 17%, курьер — 12%, комплектовщик товаров — 9%, продавец — 9%, няня — 8%, работник колл-центра — 6%, фотограф — 5%, работник на базе отдыха — 5%, репетитор — 5%, промоутер — 4% и грузчик — 4%, говорится в исследовании «Зарплаты.ру».

Как рассказали 10% респондентов, они возьмут сверхурочные на своей постоянной работе, пояснили аналитики.

Как подчёркивается в опросе, около трети россиян будут работать в майские выходные, чтобы подкопить денег (27%), побыстрее закрыть кредиты и отдать долги (29%), из-за небольшой зарплаты на основном месте работы (20%), для финансовой подушки (14%), из-за нежелания сидеть дома (6%), а для 4% подработка — это хобби.

Отмечается, что от 5 до 10 тыс. рублей в майские праздники рассчитывают заработать 44% респондентов, на сумму до 5 тыс. рублей рассчитывают 27% участников опроса, а 29% опрошенных хотят получить более 10 тыс. рублей.

Всего в опросе приняли участие 2,1 тыс. россиян из всех регионов страны.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками. 

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