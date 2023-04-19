Сын красноярского губернатора Артём Усс появился в базе розыска МВД России

Российский предприниматель, сын губернатора Красноярского края Артём Усс появился в базе розыска МВД России.

«Установлено: Артём Александрович, 22 апреля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК России», — приводит ТАСС данные базы розыска ведомства.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

Премьер Италии Джорджа Мелони назвала аномальным решение перевести Усса под домашний арест.