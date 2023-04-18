Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности России

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Госдума на заседании приняла поправку к проекту закона «О гражданстве России», предполагающую возможность лишения приобретённого гражданства за совершение действий, несущих угрозу национальной безопасности страны.
Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу нацбезопасности России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации», — приводит РИА Новости текст из таблицы поправок на принятие.

13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека могут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

Также приобретённое гражданство России могут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме того, гражданства России могут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.

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