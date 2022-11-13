Узнать больше

В ГД внесли поправку о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии России

Короткая ссылка
В Госдуму внесена поправка, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.
В ГД внесли поправку о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.

Поправка расширяет список преступлений, за которые могут лишить гражданства. В частности, ответственность может наступить по ч. 1 ст.280 УК России («публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации») или ч. 3 ст 207 Уголовного кодекса («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»).

Также приобретённое гражданство России смогут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме того, гражданства России смогут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить