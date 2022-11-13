В ГД внесли поправку о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.
Поправка расширяет список преступлений, за которые могут лишить гражданства. В частности, ответственность может наступить по ч. 1 ст.280 УК России («публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации») или ч. 3 ст 207 Уголовного кодекса («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»).
Также приобретённое гражданство России смогут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.
Кроме того, гражданства России смогут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.