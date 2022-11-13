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РИА Новости: гражданства России смогут лишать за действия против безопасности страны

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В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретённое гражданство России могут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

«Гражданство Российской Федерации прекращается… если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате приёма в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Предусматривается, что факт действий, представляющих угрозу для России, устанавливают органы Федеральной службы безопасности.

Поправку предложено внести отдельной статьёй.

Ранее появилась информация, что сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства.

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