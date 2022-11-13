РИА Новости: гражданства России смогут лишать за действия против безопасности страны
«Гражданство Российской Федерации прекращается… если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате приёма в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Предусматривается, что факт действий, представляющих угрозу для России, устанавливают органы Федеральной службы безопасности.
Поправку предложено внести отдельной статьёй.
Ранее появилась информация, что сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства.