РИА Новости: гражданства России смогут лишать за действия против безопасности страны

В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретённое гражданство России могут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

«Гражданство Российской Федерации прекращается… если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате приёма в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении. Предусматривается, что факт действий, представляющих угрозу для России, устанавливают органы Федеральной службы безопасности. Поправку предложено внести отдельной статьёй. Ранее появилась информация, что сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства.