Песков: окружение России чревато конфликтными ситуациями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о необходимости полной боеготовности флота страны, заявил о существовании угрозы региональных конфликтов.

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что география региональных конфликтов хорошо известна.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.

По его словам, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.

Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.