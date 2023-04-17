Песков: окружение России чревато конфликтными ситуациями
«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что география региональных конфликтов хорошо известна.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.
По его словам, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.
В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.
Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.