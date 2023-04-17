Путин: сегодня у России есть ясные приоритеты применения вооружённых сил

Сегодня у России есть явные приоритеты применения ВС, прежде всего это касается украинского направления.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооружённых сил, прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, а также на других новых территориях», — заявил Путин в ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.