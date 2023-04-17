Кардиолог Савонина: аритмия после еды может свидетельствовать о проблемах ЖКТ

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Врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина рассказала, что людям, у которых после еды возникают тахикардия и аритмия, необходимо пройти обследование.
Кардиолог Савонина: аритмия после еды может свидетельствовать о проблемах ЖКТ
  • РИА Новости

«Если тахикардия, аритмия начинаются после еды, надо в первую очередь исключить наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)», — объяснила врач в беседе с «Москвой 24».

Савонина пояснила, что при ГПОД пища, проходящая по пищеводу, оказывает давление на переднюю стенку левого предсердия, что может привести к формированию очага аритмии. При ГЭРБ же из-за воспаления нижних отделов пищевода может нарушиться сердечный ритм.

В связи с этим целесообразно пройти обследование и у кардиолога, и у гастроэнтеролога, а также сделать гастроскопию, заключила врач.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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