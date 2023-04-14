В Минздраве Удмуртии дали советы по питанию после поста

Врачи в Удмуртии дали рекомендации, как питаться, чтобы не переедать на Пасху.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Организму людей, соблюдающих Великий пост, необходимо время, чтобы приспособиться к «тяжёлой» пище и перестроить обменные процессы.

Рекомендуется постепенно вводить в рацион сначала молочные продукты и яйца и только через некоторое время рыбу и мясо.

Также врачи-диетологи советуют весной сократить количество в рационе высококалорийной пищи, чаще есть сезонные фрукты и овощи, пить морсы, компоты и зелёный чай. А потребление кофе и алкогольных напитков, напротив, следует ограничить.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.