Психолог Сулим посоветовала обращаться за помощью к окружающим при панической атаке

Кандидат психологических наук Софья Сулим объяснила, что паническая атака — это внезапное неконтролируемое чувство страха, с которым человеку тяжело справиться самостоятельно.

«Если это случилось один раз, нужно обратиться за помощью к первым встречным или тем людям, которые рядом. Сесть, посидеть и дальше идти к специалисту, потому что нужно выяснить, что является причиной и каковы механизмы развития тревожности», — сказала Сулим в интервью РИАМО.

Она пояснила, что подобные состояния возникают в ответ на внешнее воздействие или стресс. В подобных ситуациях квалифицированный специалист поможет пациенту снизить значимость стрессовых факторов и преодолеть страхи.

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