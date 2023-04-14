Психолог Сулим посоветовала обращаться за помощью к окружающим при панической атаке

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Кандидат психологических наук Софья Сулим объяснила, что паническая атака — это внезапное неконтролируемое чувство страха, с которым человеку тяжело справиться самостоятельно.
Психолог Сулим посоветовала обращаться за помощью к окружающим при панической атаке
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«Если это случилось один раз, нужно обратиться за помощью к первым встречным или тем людям, которые рядом. Сесть, посидеть и дальше идти к специалисту, потому что нужно выяснить, что является причиной и каковы механизмы развития тревожности», — сказала Сулим в интервью РИАМО.

Она пояснила, что подобные состояния возникают в ответ на внешнее воздействие или стресс. В подобных ситуациях квалифицированный специалист поможет пациенту снизить значимость стрессовых факторов и преодолеть страхи.

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