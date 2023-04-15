Эндокринолог Дедикова: на фоне приёма сахарозаменителей может нарушиться углеводный обмен

Александра Дедикова, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-ЮГ», рассказала в беседе с RT, кому можно, а кому противопоказано употреблять в пищу сахарозаменители. Как пояснила врач, сахарозаменителями называются соединения, которые способны имитировать свойства сахара. В составе некоторых из них даже есть сахар, но по калорийности они существенно уступают натуральному.

«Натуральные сахара содержатся в необработанных продуктах: овощах, фруктах, молочных, бобовых и злаковых. Они используются организмом как источник энергии — в частности, мозг питается только глюкозой. Вместе с натуральным сахаром с продуктами поступают ещё и дополнительные вещества, такие как вода, витамины, минеральные вещества, клетчатка. За счёт клетчатки и воды уровень сахара в крови повышается значительно меньше, чем при употреблении обработанных сахаров, содержащихся в подсластителях», — заявила она.

Искусственные сахарозаменители, то есть полностью химические соединения, действуют совершенно по-другому.

«В организм поступает сладкий продукт, но как источник энергии он использоваться не может, потому что не содержит углеводов. Они не дают организму никаких калорий, поэтому их часто используют те, кто сидит на диете, в частности, для снижения веса. Что касается натуральных сахарозаменителей, то по действию они похожи на натуральные сахара. Однако важно учитывать, что это обработанные продукты и дополнительных полезных веществ организм из них не получает», — подчеркнула эндокринолог.

Она добавила, что обычно сахарозаменители используют люди с нарушением углеводного обмена.

«К таким нарушениям относятся заболевания, при которых определяется повышенный уровень глюкозы в крови: диабет, преддиабет и избыточный вес. Благодаря сахарозаменителям им легче соблюдать диету. Пациенты могут употреблять привычные сладости, не повышая уровень сахара», — объяснила собеседница RT.

Кроме того, сахарозаменители широко используют в кондитерской промышленности, а также для изготовления лекарственных препаратов.

«Но такое распространение может приводить к их бесконтрольному употреблению. Люди ошибочно полагают, что этот продукт полезен, потому что не содержит сахара. Однако на фоне приёма сахарозаменителей может нарушиться углеводный обмен, значительно увеличиться вес из-за повышенного аппетита, а также возникнуть нарушения ЖКТ», — предупредила специалист.

Нежелательно употреблять сахарозаменители аллергикам, людям с выраженными нарушениями работы кишечника, беременным и кормящим женщинам, а также детям, добавила врач.

«Если нет возможности отказаться совсем, то выбирайте подсластители на основе стевии и эритрита. С этими сахарозаменителями можно готовить домашнюю выпечку и сладости. Они устойчивы к действию высоких температур, поэтому могут подвергаться тепловой обработке», — заключила Дедикова.

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