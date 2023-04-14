Диетолог Королёва объяснила, что поздний завтрак способствует набору веса
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«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнёт экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела», — сообщила диетолог в интервью Радио Sputnik.
Чтобы скорость метаболизма была правильной, желательно завтракать в первый час после пробуждения, отметила Королёва.
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