Диетолог Королёва объяснила, что поздний завтрак способствует набору веса

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва предупредила, что поздний завтрак замедляет метаболизм и может привести к набору лишних килограммов.

«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнёт экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела», — сообщила диетолог в интервью Радио Sputnik.

Чтобы скорость метаболизма была правильной, желательно завтракать в первый час после пробуждения, отметила Королёва.

Ранее Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.