Знакомые подозреваемого по делу об убийстве Татарского рассказали о его неуравновешенности

Украинский гражданин Юрий Денисов, который подозревается в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, был неуравновешенным и часто конфликтовал с местными жителями, рассказали его знакомые.

«Он (Денисов — RT) со всеми дрался. Ни друзей не было, никого не было», — цитирует РИА Новости знакомую семьи бывшей супруги Денисова.

Она отметила, что общение с Денисовым было неприятным.

Жители города Снежное, где подозреваемый был прописан, рассказали, что он ссорился с соседом, имевшим пророссийские взгляды.

13 апреля стало известно, что ФСБ вместе с СК России установили личность соучастника теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. По данным ФСБ, им является гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения.

Как рассказал РИА Новости знакомый Денисова, он работал в СБУ — и это не было тайной.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.