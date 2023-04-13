Причастный к теракту в Петербурге украинец Денисов размещал в соцсетях плакаты со свастикой

Причастный к теракту в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, гражданин Украины Юрий Денисов публиковал в социальных сетях плакаты со свастикой и символикой террористической организации «Азов»*. Об этом рассказал один из его знакомых.

По его словам, Денисов отличался проукраинскими взглядами, а в 2014 году он переехал из Снежного (ДНР) в Мариуполь.

Другой собеседник RT назвал Денисова наглым и конфликтным человеком. По его словам, мужчина последний раз приезжал в Снежное в 2016 году. Тогда он встречался с друзьями, но не распространялся о том, чем занимается. До отъезда Денисов жил с матерью в старом доме.

«По-моему, она даже не родная и взяла Юру из детдома. Здесь он крутился с какой-то девчонкой, Настя звали, но судачили, что она его бортанула и он уехал лет десять назад. Его отца никто никогда не видел», — сказал собеседник RT.

Также, как удалось выяснить RT, мужчина работал на разных охранных предприятиях, любил фотографироваться с оружием и постоянно посещал Россию.

13 апреля стало известно, что ФСБ вместе с СК России установили личность соучастника теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский. По данным ФСБ, им является гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения.

Как рассказала РИА Новости знакомый Денисова, он работал в СБУ — и это не было тайной.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.