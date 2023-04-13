Вирусолог Чепурнов: в России эпидемии кори не будет

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Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что в России не будет эпидемии кори.
Вирусолог Чепурнов: в России эпидемии кори не будет
  • РИА Новости

Количество случаев в России действительно растёт, но эпидемией это нам не грозит, заявил специалист в интервью «Москве 24».

«У нас, во-первых, довольно приличная иммунная прослойка, детей активно вакцинировали. Во-вторых, соответствующие органы обязательно примут меры. Но главным образом я рассчитываю на то, что у нас есть определённый коллективный иммунитет», — поделился Чепурнов.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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