Диетолог Кабанов посоветовал не злоупотреблять покупными пельменями
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В покупных пельменях может содержаться много соли, насыщенных жиров и сахара. Если такими пельменями злоупотреблять, можно нанести серьёзный вред здоровью, предупредил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
В частности, речь идёт о повышении уровня холестерина и увеличении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул диетолог.
Кабанов также напомнил, что чрезмерное потребление соли способствует повышению артериального давления и развитию артериальной гипертонии.
По словам эксперта, пельмени с рыбной начинкой менее вредны, чем с мясной.
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