Диетолог Кабанов посоветовал не злоупотреблять покупными пельменями

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов посоветовал при покупке пельменей в магазине внимательно изучать состав продукта.

В покупных пельменях может содержаться много соли, насыщенных жиров и сахара. Если такими пельменями злоупотреблять, можно нанести серьёзный вред здоровью, предупредил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

В частности, речь идёт о повышении уровня холестерина и увеличении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул диетолог.

Кабанов также напомнил, что чрезмерное потребление соли способствует повышению артериального давления и развитию артериальной гипертонии.

По словам эксперта, пельмени с рыбной начинкой менее вредны, чем с мясной.

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