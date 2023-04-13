Диетолог Кабанов посоветовал не злоупотреблять покупными пельменями

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов посоветовал при покупке пельменей в магазине внимательно изучать состав продукта.
Диетолог Кабанов посоветовал не злоупотреблять покупными пельменями
  • Gettyimages.ru

В покупных пельменях может содержаться много соли, насыщенных жиров и сахара. Если такими пельменями злоупотреблять, можно нанести серьёзный вред здоровью, предупредил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

В частности, речь идёт о повышении уровня холестерина и увеличении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул диетолог.

Кабанов также напомнил, что чрезмерное потребление соли способствует повышению артериального давления и развитию артериальной гипертонии.

По словам эксперта, пельмени с рыбной начинкой менее вредны, чем с мясной.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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