Опрос: 25% россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых и близких

Согласно данным опроса, четверть россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых и близких, 15% — по территориальному признаку, чтобы было ближе к дому или работе.

Как отмечается в совместном опросе СК «Росгосстрах» и банка «Открытие», 12% изучают отзывы в интернете, чтобы найти нужного специалиста.

Ещё 12,8% выбрали ответ «другое», 10,7% отметили, что не выбирают, так как ходят только в районную поликлинику, 9,1% прислушиваются к мнению других врачей о коллегах.

8,8% опрошенных уточнили, что выбирают врача по стоимости приёма, 6,4% — чтобы было удобное время помещения.

«28% россиян рассказали, что у них есть негативный опыт лечения, поэтому теперь они выбирают докторов очень трепетно. Главными признаками профессионализма врача для россиян являются его квалификация (29%), большой опыт работы (25%) и плотная запись на приём (12%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, 39% опрошенных считают, что чем старше врач, тем он опытнее. Для 36% возраст не имеет значения.

Всего в опрос приняли участие 1222 граждан старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее исследование показало, что 34% россиян испытывают страх при походе к врачам.