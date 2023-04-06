Исследование: 34% россиян боятся посещать врачей

Короткая ссылка
Исследование, проведённое СК «Росгосстрах» и банком «Открытие», показало, что 34% россиян испытывают страх при походе к врачам.
Исследование: 34% россиян боятся посещать врачей
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru.

Уточняется, что 14% респондентов боятся ходить на приём к любым врачам, а 20% — только к медикам определённых специализаций. Наибольший дискомфорт вызывают походы к стоматологам (21%), онкологам (20%), травматологам (8%), хирургам и гинекологам (по 6%).

По словам 48% опрошенных, подобная боязнь появилась у них во взрослом возрасте.

Ранее психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН перечислил возможные причины ночных кошмаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить