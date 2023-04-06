Исследование: 34% россиян боятся посещать врачей

Исследование, проведённое СК «Росгосстрах» и банком «Открытие», показало, что 34% россиян испытывают страх при походе к врачам.

Об этом пишет Life.ru.

Уточняется, что 14% респондентов боятся ходить на приём к любым врачам, а 20% — только к медикам определённых специализаций. Наибольший дискомфорт вызывают походы к стоматологам (21%), онкологам (20%), травматологам (8%), хирургам и гинекологам (по 6%).

По словам 48% опрошенных, подобная боязнь появилась у них во взрослом возрасте.

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