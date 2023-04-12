Басманный суд заочно арестовал соучастника нападения в Брянской области Алексея Огурцова

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Огурцова, являющегося соучастником нападения в Брянской области в марте этого года.

Об этом говорится на сайте суда.

Огурцову было заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и незаконном обороте взрывчатых веществ. Он объявлен в международный розыск.

Экстремист, также известный под псевдонимом Освальд Лемох, участвовал в националистическом движении «Русский марш». Проходил по уголовному делу о возбуждении ненависти, из-за чего бежал на Украину в 2018 году, где позже вступил в ряды нацбата.

Ранее МВД России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.

6 марта ФСБ России заявила, что организатором и участником нападения на жителей Брянской области является гражданин России Денис Капустин, который проживает на Украине и действует под контролем СБУ.

Подробнее о происшествии — в материале RT.