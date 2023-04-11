Детский омбудсмен Татарстана Волынец назвала ужесточение правил оборота вейпов победой

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об ужесточении правил оборота вейпов.
Детский омбудсмен Татарстана Волынец назвала ужесточение правил оборота вейпов победой
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

По её словам, очень важно сделать всё для того, чтобы «обезопасить детей, молодёжь от этой пагубной привычки», которая, как отметила детский омбудсмен, к сожалению, многими воспринимается «как нечто безобидное».

«Эти устройства и жидкости к ним не проходят практически никакую проверку, в них может находиться всё что угодно. Периодически появляются новости о том, что они взрываются, возгораются — это помимо того вреда, которые они несут, содержа какую-то непонятную жидкость», — напомнила Волынец.

Кроме того, она подчеркнула, что даже в безникотиновых жидкостях зачастую всё равно содержится никотин. Более того, компоненты, которые невозможно иногда установить, наносят непоправимый вред здоровью, заявила Волынец. 

«Ужесточение правил в отношении вейпов — это наша очередная победа», — заключила собеседница RT. 

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов.

Отмечается, что он запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

В 2022 году уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить