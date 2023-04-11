Детский омбудсмен Татарстана Волынец назвала ужесточение правил оборота вейпов победой

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об ужесточении правил оборота вейпов.

По её словам, очень важно сделать всё для того, чтобы «обезопасить детей, молодёжь от этой пагубной привычки», которая, как отметила детский омбудсмен, к сожалению, многими воспринимается «как нечто безобидное».

«Эти устройства и жидкости к ним не проходят практически никакую проверку, в них может находиться всё что угодно. Периодически появляются новости о том, что они взрываются, возгораются — это помимо того вреда, которые они несут, содержа какую-то непонятную жидкость», — напомнила Волынец.

Кроме того, она подчеркнула, что даже в безникотиновых жидкостях зачастую всё равно содержится никотин. Более того, компоненты, которые невозможно иногда установить, наносят непоправимый вред здоровью, заявила Волынец.

«Ужесточение правил в отношении вейпов — это наша очередная победа», — заключила собеседница RT.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов.

Отмечается, что он запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

В 2022 году уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.