Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов.

Об этом сообщается на сайте Думы.

«(Спикер Госдумы. — RT) Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый сегодня Государственной думой в первом чтении законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним», — говорится в сообщении.

Документ был внесён в Думу 7 апреля.

Володин ранее заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.