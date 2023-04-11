Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов
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Об этом сообщается на сайте Думы.
«(Спикер Госдумы. — RT) Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый сегодня Государственной думой в первом чтении законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним», — говорится в сообщении.
Документ был внесён в Думу 7 апреля.
Володин ранее заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.