Депутаты внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России
- РИА Новости
В проекте говорится, что предлагается установить запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них.
Такая мера коснётся торговли на ярмарках, выставках, путём развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи и с использованием автоматов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.