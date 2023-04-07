Депутаты внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России

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Депутаты внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России. Документ предусматривает запрет продажи такой продукции на ярмарках и дистанционным способом.
Депутаты внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России
  • РИА Новости

В проекте говорится, что предлагается установить запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них.

Такая мера коснётся торговли на ярмарках, выставках, путём развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи и с использованием автоматов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.

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