Депутаты внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России. Документ предусматривает запрет продажи такой продукции на ярмарках и дистанционным способом.

В проекте говорится, что предлагается установить запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них.

Такая мера коснётся торговли на ярмарках, выставках, путём развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи и с использованием автоматов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.