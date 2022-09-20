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В России призвали запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Копия обращения на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.
В России призвали запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним
  • РИА Новости

Как пояснила Волынец в беседе с RT, предварительно ею был направлен запрос в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России.

Как говорится в ответе (есть в распоряжении RT), в настоящее время вейпы (электронные устройства, состоящие из картриджа, заполненного жидкостью, нагревательного элемента и перезаряжаемой батареи) не подлежат обязательной сертификации, норм содержания различных химических веществ в смесях для них не разработано.

«При этом позиционируемые производителями как относительно безопасные безникотиновые вейпы несут в себе большое количество потенциально вредных, а зачастую непредсказуемых эффектов для здоровья человека», — отмечается в документе. 

Кроме того, согласно результатам нескольких исследований, никотин был обнаружен в тех жидкостях, которые были помечены как не содержащие его, добавили специалисты.

В центре поддержали инициативу уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан.

По словам детского омбудсмена, врачей и родительское сообщество тревожит, что химические вещества, содержащиеся в смесях, вызывают в том числе затруднение дыхания, затяжной кашель, одышку, когнитивные нарушения. 

В связи с этим Волынец направила обращение в Минздрав с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.

«С учётом вышеизложенного прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, устранить это обстоятельство и инициировать данный запрет на территории Российской Федерации», — говорится в обращении.

Также собеседница RT планирует направить письма с инициативой в профильные комитеты Госдумы. 

Ранее Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона, в котором будут предусмотрены в том числе меры поддержки учителей.

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