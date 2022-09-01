В России призвали разработать проект федерального закона для повышения статуса педагога

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила закрепить высокий статус учителя на федеральном уровне с помощью соответствующего проекта закона, в котором будут предусмотрены в том числе меры поддержки учителей.

Копии обращений на имя министра просвещения Сергея Кравцова и председателя комитета Госдумы по образованию Ольги Казаковой имеются в распоряжении RT.

Волынец напомнила, что о необходимости повышения статуса учителя ранее говорил президент России Владимир Путин.

По её словам, уже сделаны существенные шаги: реализуется программа «Земский учитель», введены федеральные выплаты классным руководителям, внедряется новый порядок оплаты труда педагогов в пилотных регионах.

При этом детский омбудсмен подчеркнула, что в современных условиях крайне важными становятся задачи превращения образовательного учреждения в «важнейший фактор формирования актуальных жизненных установок личности».

Без участия педагогов повышение их роли и статуса в современном обществе данные задачи решить проблематично, заявила собеседница RT.

«На основании вышеизложенного прошу Вас поддержать инициативу о разработке проекта закона «О статусе педагога», который не только закрепит высокий статус учителя на федеральном уровне, но и предоставит ему дополнительные гарантии, меры стимулирования», — говорится в тексте обращения.

По её мнению, в проекте необходимо предусмотреть в том числе меры поддержки учителей, инструменты профессионального развития и карьерного роста, механизм противодействия ущемлению прав педагогов.

Ранее Волынец предложила увеличить размер ежемесячного пособия до 100%-ного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет.