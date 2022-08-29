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В России призвали увеличить пособие по уходу за ребёнком до полной зарплаты родителя

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить размер ежемесячного пособия до 100%-ного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет.
В России призвали увеличить пособие по уходу за ребёнком до полной зарплаты родителя
  • Gettyimages.ru
  • © Thanasis Zovoilis

Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

Волынец подчеркнула, что в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребёнком семья может испытывать материальные трудности.

Однако, по её словам, данный фактор не должен «становиться препятствием на пути к материнству».

Детский омбудсмен напомнила, что, согласно закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается работникам в размере 40% среднего заработка.

При этом, по мнению собеседницы RT, анализ обращений граждан свидетельствует о необходимости изменения данной ситуации.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трёх лет», — говорится в тексте обращения. 

Ранее Волынец предложила сформировать государственный жилищный фонд и предоставлять многодетным семьям жильё по социальному найму.

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