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В России предложили предоставлять многодетным семьям государственное жильё по соцнайму

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сформировать государственный жилищный фонд и предоставлять многодетным семьям жильё по социальному найму.
В России предложили предоставлять многодетным семьям государственное жильё по соцнайму
  • Gettyimages.ru
  • © Elizabethsalleebauer

Копии обращений на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT. 

Волынец напомнила, что семья, материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа России, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства.

По её словам, многодетная крепкая и благополучная семья — это «базовый ответ на демографические вызовы», с которыми сталкивается государство.

Как подчеркнула детский омбудсмен, особенно остро многодетные семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, а самостоятельно решить данный вопрос достаточно сложно.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу о формировании государственного жилищного фонда и предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму», — говорится в обращении.

По её мнению, такое решение стало бы одним из возможных вариантов улучшения жилищных условий многодетной семьи и демографической ситуации в России.

Ранее Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России.

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