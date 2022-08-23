В России предложили предоставлять многодетным семьям государственное жильё по соцнайму
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Копии обращений на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.
Волынец напомнила, что семья, материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа России, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства.
По её словам, многодетная крепкая и благополучная семья — это «базовый ответ на демографические вызовы», с которыми сталкивается государство.
Как подчеркнула детский омбудсмен, особенно остро многодетные семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, а самостоятельно решить данный вопрос достаточно сложно.
«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу о формировании государственного жилищного фонда и предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму», — говорится в обращении.
По её мнению, такое решение стало бы одним из возможных вариантов улучшения жилищных условий многодетной семьи и демографической ситуации в России.
Ранее Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России.