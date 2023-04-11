Диетолог Соломатина: белый шоколад уступает в полезности тёмному

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что белый шоколад наименее полезен для здоровья, так как в отличие от тёмного не содержит какао-бобов.

В то же время в его состав входит какао-масло, которое имеет не очень приятный вкус, из-за чего в белый шоколад добавляют больше сахара, молоко и различные ароматизаторы, сообщила она «Москве 24».

Диетолог обратила внимание, что в итоге такой продукт получается более калорийным.

«Поэтому стоит покупать тёмный шоколад. И чем выше в нём содержание какао-бобов, тем лучше. Если в плитке больше 68% какао, то этот шоколад считается хорошим», — резюмировала Соломатина.

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