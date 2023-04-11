Нутрициолог Панова: сокращение потребления соли снизит риск развития рака желудка

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, что сокращение потребления соли принесёт пользу организму, в том числе снизит риск развития рака желудка.
Нутрициолог Панова: сокращение потребления соли снизит риск развития рака желудка
  • Gettyimages.ru

Из-за натрия, который содержится в соли, в организме задерживается вода и появляются отёки, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Если ограничить потребление соли, можно не только избавиться от отёков, но и снизить риск развития рака желудка.

«Доказано, что клетки при большом количестве натрия начинают быстрее делиться. Особенно это касается желудка. Из-за этого возникают раковые клетки», — объяснила Панова.

Для сокращения объёмов потребления соли она посоветовала обращать внимание на состав продуктов.

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