Школьников двух поселений на Камчатке переведут на дистанционное обучение из-за пепла
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.
«Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на десять дней», — написал он в Telegram.
По его словам, в посёлках есть необходимое количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, электроснабжение восстановлено.
Ранее в пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майском на Камчатке.
На Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.