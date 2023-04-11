Школьников двух поселений на Камчатке переведут на дистанционное обучение из-за пепла

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Школьники посёлков Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, где после извержения вулкана Шивелуч выпал пепел, перейдут на дистанционное обучение на десять дней.
Школьников двух поселений на Камчатке переведут на дистанционное обучение из-за пепла
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.

«Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на десять дней», — написал он в Telegram.

По его словам, в посёлках есть необходимое количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, электроснабжение восстановлено.

Ранее в пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майском на Камчатке.

На Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.

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