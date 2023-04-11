ТОФ: на Камчатке и Курильских островах объявлена повышенная штормовая готовность

На Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«В пунктах базирования сил Тихоокеанского флота на Камчатке и на маршрутах перехода сил вдоль Курильских островов повышена штормовая готовность из-за ухудшения гидрометеорологической обстановки в морских районах», — передаёт заявление РИА Новости.

Уточняется, что боевые корабли и суда обеспечения зашли в пункты базирования для укрытия от непогоды.

Ранее сообщалось, что в акватории Авачинского залива у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Отмечается, что местные жители ощутили подземные толчки.