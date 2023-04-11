ТОФ: на Камчатке и Курильских островах объявлена повышенная штормовая готовность

Короткая ссылка
На Камчатке и Курильских островах объявили повышенную штормовую готовность.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«В пунктах базирования сил Тихоокеанского флота на Камчатке и на маршрутах перехода сил вдоль Курильских островов повышена штормовая готовность из-за ухудшения гидрометеорологической обстановки в морских районах», — передаёт заявление РИА Новости.

Уточняется, что боевые корабли и суда обеспечения зашли в пункты базирования для укрытия от непогоды.

Ранее сообщалось, что в акватории Авачинского залива у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Отмечается, что местные жители ощутили подземные толчки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить