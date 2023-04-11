МЧС: землетрясение магнитудой 4,5 произошло рядом с Камчаткой

В акватории Авачинского залива у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, местные жители ощутили подземные толчки.

«Землетрясение произошло... на глубине 89 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 52 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — передаёт сообщение ТАСС.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что пепловое облако от вулкана Шивелуч, извержение которого произошло в ночь на 11 апреля, распространилось на 500 км на северо-запад.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана.