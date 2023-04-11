Пепел от извержения Шивелуча на Камчатке распространился на 500 км
Об этом, как пишет ТАСС, информирует Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Пепловое облако простирается на 500 км к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в посёлках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района», — отметил директор института Алексей Озеров.
Он добавил, что раскалённый пирокластический поток не дошёл несколько сотен метров до дороги Ключи — Усть-Камчатск, соединяющей посёлки Усть-Камчатского района со столицей региона — Петропавловском-Камчатским.
По словам Озерова, сохраняется опасность схода грязевых потоков.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что пеплопад после извержения вулкана Шивелуч может добраться до центральной части Камчатки, Быстринского района.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана Шивелуч.
Вулкану присвоен наивысший, «красный», код опасности для авиации.