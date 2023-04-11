МЧС: пепел от Шивелуча может добраться до центральной части Камчатки
Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населённые пункты Быстринского муниципального района», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Уточняется, что расстояние от посёлка Ключи на востоке полуострова до села Эссо в Быстринском районе около 140 км.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана Шивелуч.
Вулкану присвоен наивысший, «красный», код опасности для авиации.