МЧС: пепел от Шивелуча может добраться до центральной части Камчатки

Пеплопад после извержения вулкана Шивелуч может добраться до центральной части Камчатки, Быстринского района.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населённые пункты Быстринского муниципального района», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что расстояние от посёлка Ключи на востоке полуострова до села Эссо в Быстринском районе около 140 км.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана Шивелуч.

Вулкану присвоен наивысший, «красный», код опасности для авиации.