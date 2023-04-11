На Камчатке закрыли ряд школ и перекрыли движение по трассе из-за извержения Шивелуча

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о закрытии ряда школ и перекрытии движения по краевой трассе в Усть-Камчатском районе в связи с извержением вулкана Шивелуч.

«Из-за происходящего в образовательных учреждениях Усть-Камчатского района сегодня приостановлена работа. Всем жителям рекомендовано без особой надобности не покидать дома», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что ограничена работа социальных учреждений, школ, а также перекрыто движение по маршруту Ключи — Усть-Камчатск по данному сегменту дороги.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что высота пеплового выброса во время извержения вулкана Шивелуч достигла примерно 20 км.

Сейчас в посёлках Усть-Камчатского района идёт пеплопад.

Вулкану присвоен наивысший, «красный» код опасности для авиации.

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