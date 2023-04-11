Высота пеплового выброса на Камчатке достигает 20 км над уровнем моря

Высота пеплового выброса во время извержения вулкана Шивелуч достигла примерно 20 км, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около 20 000 м над уровнем моря. Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром во вторник по местному времени (поздний вечер понедельника по Москве)», — сказано в сообщении института в Telegram.

Сейчас в посёлках Усть-Камчатского района идёт пеплопад.

На Камчатке ранее произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла.

Сейчас вулкану присвоен наивысший, «красный» код опасности для авиации.