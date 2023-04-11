Высота пеплового выброса на Камчатке достигает 20 км над уровнем моря

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Высота пеплового выброса во время извержения вулкана Шивелуч достигла примерно 20 км, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около 20 000 м над уровнем моря. Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром во вторник по местному времени (поздний вечер понедельника по Москве)», — сказано в сообщении института в Telegram.

Сейчас в посёлках Усть-Камчатского района идёт пеплопад.

На Камчатке ранее произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла.

Сейчас вулкану присвоен наивысший, «красный» код опасности для авиации.

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