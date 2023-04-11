В засыпанный пеплом камчатский посёлок Ключи выехали спасатели с партией защитных масок

Спасатели, которые доставят семь тысяч медицинских масок, а также будут помогать жителям, отправились в посёлок Ключи в Усть-Камчатском районе, который засыпало пеплом от вулкана Шивелуч.

Об этом заявили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Они доставят в населённые пункты района первую партию медицинских одноразовых масок — семь тысяч, займутся обеспечением безопасности на дорогах, в случае если кто-то оказался в пути на момент начала пеплопада, и, в случае необходимости, будут оказывать помощь населению Усть-Камчатского района», — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе компании «Камчатскэнерго» сообщили, что сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майское на Камчатке.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в акватории Авачинского залива у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

На Камчатке ранее произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла.