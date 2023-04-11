Электроэнергию отключили в двух населённых пунктах Камчатки из-за сильного пеплопада

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Сильный пеплопад после выброса из вулкана Шивелуч стал причиной отключения электроэнергии в посёлке Козыревск и селе Майское на Камчатке.

Об этом информируют в пресс-службе компании «Камчатскэнерго».

«В посёлке Козыревске и селе Майском сильный пеплопад и мокрый снег стали причиной ограничения подачи электроэнергии», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что энергетики ждут окончания пеплопада и снегопада для расчистки изоляторов на поселковых линиях электропередачи и трансформаторных подстанций.

В компании добавили, что социальные объекты подключены к резервным источникам питания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в акватории Авачинского залива у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Ведомство сообщает, что местные жители ощутили подземные толчки.

На Камчатке ранее произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла.

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