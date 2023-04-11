Электроэнергию отключили в двух населённых пунктах Камчатки из-за сильного пеплопада
Об этом информируют в пресс-службе компании «Камчатскэнерго».
«В посёлке Козыревске и селе Майском сильный пеплопад и мокрый снег стали причиной ограничения подачи электроэнергии», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что энергетики ждут окончания пеплопада и снегопада для расчистки изоляторов на поселковых линиях электропередачи и трансформаторных подстанций.
В компании добавили, что социальные объекты подключены к резервным источникам питания.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в акватории Авачинского залива у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Ведомство сообщает, что местные жители ощутили подземные толчки.
На Камчатке ранее произошло извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла.