Диетолог Мансурова: ромашковый чай, киви и миндаль способны улучшить качество сна

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Врач-диетолог Ирина Мансурова выразила мнение, что повседневный рацион влияет на качество сна. Так, улучшив питание, можно избавиться от бессонницы.
Диетолог Мансурова: ромашковый чай, киви и миндаль способны улучшить качество сна
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Вечером стоит ограничиться лёгким ужином, съесть который надо за три-четыре часа до сна, посоветовала специалист в разговоре с Life.ru.

Также Мансурова предложила включить в рацион улучшающие сон продукты, такие как миндаль, являющийся источником мелатонина и магния, и грецкие орехи, стимулирующие выработку серотонина.

Считается, что и ромашковый чай полезен для сна, поскольку он уменьшает тревогу и депрессию, а киви является источником фолиевой кислоты и калия и способствует выработке серотонина, заключила диетолог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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