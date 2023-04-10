Диетолог Мансурова: ромашковый чай, киви и миндаль способны улучшить качество сна

Врач-диетолог Ирина Мансурова выразила мнение, что повседневный рацион влияет на качество сна. Так, улучшив питание, можно избавиться от бессонницы.

Вечером стоит ограничиться лёгким ужином, съесть который надо за три-четыре часа до сна, посоветовала специалист в разговоре с Life.ru.

Также Мансурова предложила включить в рацион улучшающие сон продукты, такие как миндаль, являющийся источником мелатонина и магния, и грецкие орехи, стимулирующие выработку серотонина.

Считается, что и ромашковый чай полезен для сна, поскольку он уменьшает тревогу и депрессию, а киви является источником фолиевой кислоты и калия и способствует выработке серотонина, заключила диетолог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.