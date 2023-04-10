Диетолог Кабанов порекомендовал весной включить в рацион черемшу и ревень

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал вкусные и питательные сезонные продукты, в число которых включил ревень и черемшу — дикий, или медвежий, лук.

Черемша богата витаминами С и В, эфирными маслами, её можно использовать для улучшения аппетита и нормализации работы желудочно-кишечного тракта, объяснил диетолог в разговоре с «Газетой.Ru».

Ещё один полезный весенний продукт — редис, в нём мало калорий, но много клетчатки, витаминов и минералов, отметил Кабанов.

По его словам, в весенний рацион стоит включить и ревень, который является ценным источником витамина К и антиоксидантов, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение. Важно употреблять ревень в свежем виде, так как приготовление пищи разрушает многие его питательные вещества, заключил диетолог.

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