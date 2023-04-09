Красноярский губернатор Усс поблагодарил Путина в речи о возвращении своего сына в Россию
- РИА Новости
«Благодарю всех, кто помог Артёму вернуться в Россию», — сказал Усс в видеообращении в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, путь его сына из Италии в Россию был непростым.
Он отметил, что существует много версий, как в российских, так и в зарубежных СМИ, о том, как происходили события. Данные версии Усс комментировать не стал.
Глава Красноярского края отметил, что за границей есть много «порядочных и искренних людей», которые поддерживают Россию.
Александр Усс добавил, что выражает отдельные слова благодарности российскому президенту.
«Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем», — сказал он.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.
4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.