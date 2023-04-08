Церемония прощания с Владленом Татарским проходит на Троекуровском кладбище Москвы
- РИА Новости
Среди пришедших проститься — друг военкора Юрий Мезинов, который рассказал, что был в Запорожской области, когда узнал о гибели Татарского.
Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.