Церемония прощания с Владленом Татарским проходит на Троекуровском кладбище Москвы

На Троекуровском кладбище Москвы проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Среди пришедших проститься — друг военкора Юрий Мезинов, который рассказал, что был в Запорожской области, когда узнал о гибели Татарского.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.