RT: находившийся рядом с Татарским во время взрыва ведущий пришёл в сознание

Ведущий Егор, находившийся рядом с военкором Владленом Татарским во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, пришёл в сознание.

Об этом RT сообщил источник.

В результате взрыва ведущий был тяжело ранен.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.