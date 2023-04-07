Прощание с Владленом Татарским пройдёт 8 апреля на Троекуровском кладбище Москвы
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале военкора.
Прощание начнётся в 12:00.
Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.