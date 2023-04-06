Психиатр Полторак связал желание исправить чужие орфографические ошибки с характером

Ведущий научный сотрудник, врач-психиатр высшей квалификационной категории НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Станислав Полторак в беседе с RT рассказал, чем обусловлено желание некоторых людей исправить чужие орфографические ошибки, а также уточнил, в какой сфере деятельности они могут зарекомендовать себя с лучшей стороны.

«Есть такое понятие — акцентуация (находящаяся в пределах клинической нормы особенность характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены. — RT), это не болезнь. Мы все акцентуанты, у всех нас есть характерологические особенности. Желание исправить ошибки собеседника называется эпилептоидностью (это один из типов акцентуации характера. — RT). В этой связи можно упомянуть и прочие ассоциации — необходимость поставить домашние тапочки параллельно обувной полке, ручку положить параллельно компьютеру и так далее. Соответственно, и орфографическую ошибку таким людям необходимо срочно исправить, несмотря на то, о чём идёт речь в сообщении», — объяснил Полторак.



По его словам, особенность эпилептоидности заключается в том, что человека, обладающего такой чертой, трудно скорректировать, его сложно сбить с заданного пути.

«Бороться с этим трудно, но можно попробовать компенсировать. Хотя многим эпилептоидность помогает в бизнесе, работе. Есть занятия, для которых эпилептоидные личности отлично подходят. Это такие области деятельности, где нужна тщательность, чёткое следование порядку, алгоритму. Точно не креативные специальности», — добавил собеседник RT.

Ранее член Филологического совета Тотального диктанта кандидат филологических наук Кира Дружинина рассказала, как цифровой этикет влияет на знаки препинания.